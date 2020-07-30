Прокуратура Башкирии: зараженное бактериями мясо поставлялось в медучреждения

30 Июль 2020 2020-07-30T09:43:12+03:00

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29 июля Россельхознадзор Башкирии сообщил, что в неких социальных учреждениях республики была обнаружена зараженная бактерией говядина. Мясо с листерией поставляли пять производств из Башкирии и Свердловской области. Сегодня, 30 июля, в прокуратуре уточнили, что опасную продукцию привозили в медицинские организации.

Сейчас правоохранительное ведомство проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдения санитарного законодательства со стороны учреждений здравоохранения и поставщиками мяса. При наличии оснований прокуратура готова принять «комплекс мер».

ИСТОЧНИК KP.RU