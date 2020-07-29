В соцучреждениях Башкирии нашли мясо с опасной бактерией
Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория обнаружила в мясе, поставляемой в соцучреждения республики бактерию Listeria monocytogenes. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Специалисты отобрали пробы говядины от пяти производителей из Башкирии и Свердловской области.
«Во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes. Данный факт говорит о несоответствии мясной продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическим показателям», – передали в ведомстве.
Информация была доведена до производителей полуфабрикатов. Материалы исследований были направлены в прокуратуру для проведения внеплановой проверки.
Listeria monocytogenes (или Листерия) – это патогенные бактерии. Некоторые их виды могут вызывать инфекционный листериоз.
ИСТОЧНИК KP.RU