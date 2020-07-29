В соцучреждениях Башкирии нашли мясо с опасной бактерией

29 Июль 2020 2020-07-29T11:55:51+03:00

Некоторые ее виды могут вызвать инфекцию

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Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория обнаружила в мясе, поставляемой в соцучреждения республики бактерию Listeria monocytogenes. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Специалисты отобрали пробы говядины от пяти производителей из Башкирии и Свердловской области.

«Во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes. Данный факт говорит о несоответствии мясной продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическим показателям», – передали в ведомстве.

Информация была доведена до производителей полуфабрикатов. Материалы исследований были направлены в прокуратуру для проведения внеплановой проверки.

Listeria monocytogenes (или Листерия) – это патогенные бактерии. Некоторые их виды могут вызывать инфекционный листериоз.

ИСТОЧНИК KP.RU