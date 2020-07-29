2020-07-29T11:55:51+03:00
Происшествия

В соцучреждениях Башкирии нашли мясо с опасной бактерией

Некоторые ее виды могут вызвать инфекцию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В говядине нашли бактериюВ говядине нашли бактериюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория обнаружила в мясе, поставляемой в соцучреждения республики бактерию Listeria monocytogenes. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре. Специалисты отобрали пробы говядины от пяти производителей из Башкирии и Свердловской области.

«Во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes. Данный факт говорит о несоответствии мясной продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическим показателям», – передали в ведомстве.

Информация была доведена до производителей полуфабрикатов. Материалы исследований были направлены в прокуратуру для проведения внеплановой проверки.

Listeria monocytogenes (или Листерия) – это патогенные бактерии. Некоторые их виды могут вызывать инфекционный листериоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономисты Нацбанка подсчитали «индекс зур-бэлеша» для жителей Башкирии
Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Башкирии
Последствия кровавой поножовщины посреди дня в Башкирии попали на видео
«А там точно фитнес?»: жительнице Башкирии не дают спать шумные спортсмены
ВТБ в Башкирии выдал более 1 млрд рублей ипотеки под 6,5%
В Уфе крупное предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей за очаги COVID-19 и пневмонии
Уфимского журналиста возле редакции избили три человека
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
Минздрав Башкирии рассказал, кому предназначаются бесплатные вакцины от пневмонии
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сложил полномочия
В соцучреждениях Башкирии нашли мясо с опасной бактерией
МВД и СК подключились к расследованию аварии с автобусом в Башкирии, где погибли две пассажирки
В Башкирии третью неделю ищут пропавшую мать двоих детей