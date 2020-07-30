2020-07-30T09:04:35+03:00
Происшествия

Зарезавший жену при детях житель Башкирии использовал два ножа

Первым был охотничий, он ударил им супругу еще в машине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Появились новые подробности жестокого убийства на обочине дороги в Челябинской области. Напомним, по пути в Сатку 31-летний житель башкирского села Новобелокатай зарезал 30-летнюю супругу прямо на глазах у детей – двух дочерей 2 и 4 лет. Происходящее на камеру заснял очевидец.

Как передает Znak.com, при убийстве Александр использовал два ножа, оба лежали в бардачке. Первым – охотничьим – он воспользовался еще в салоне автомобиля, а также за его пределами, когда Оксана пыталась убежать. Именно этим орудием он нанес основные раны. Горло супруге он перерезал канцелярским ножом, когда та уже не могла сопротивляться.

Бежать с места преступления он не собирался. Его сразу задержали полицейские. На первом допросе Александр отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции [«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»]. В Znak.com не исключают, что подозреваемый по совету адвоката будет молчать и говорить об убийстве в состоянии аффекта. Сейчас мужчина находится под стражей, а его малолетние дочери переданы бабушке по материнской линии.

В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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