Зарезавший жену при детях житель Башкирии использовал два ножа

30 Июль 2020 2020-07-30T09:04:35+03:00

Первым был охотничий, он ударил им супругу еще в машине

Изменить размер текста: A A

Появились новые подробности жестокого убийства на обочине дороги в Челябинской области. Напомним, по пути в Сатку 31-летний житель башкирского села Новобелокатай зарезал 30-летнюю супругу прямо на глазах у детей – двух дочерей 2 и 4 лет. Происходящее на камеру заснял очевидец.

Как передает Znak.com, при убийстве Александр использовал два ножа, оба лежали в бардачке. Первым – охотничьим – он воспользовался еще в салоне автомобиля, а также за его пределами, когда Оксана пыталась убежать. Именно этим орудием он нанес основные раны. Горло супруге он перерезал канцелярским ножом, когда та уже не могла сопротивляться.

Бежать с места преступления он не собирался. Его сразу задержали полицейские. На первом допросе Александр отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции [«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»]. В Znak.com не исключают, что подозреваемый по совету адвоката будет молчать и говорить об убийстве в состоянии аффекта. Сейчас мужчина находится под стражей, а его малолетние дочери переданы бабушке по материнской линии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/793341" frameborder="0"></iframe> В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU