29 Июль 2020 2020-07-29T20:42:59+03:00

Уфимец зарезал жену на обочине трассы на глазах у детей и водителей

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32-летний уфимец Александр А. жестоко расправился со своей супругой Оксаной на глазах у детей.

Леденящая кровь история произошла 29 июля в Саткинском районе Челябинской области. Наши коллеги из «КП-Челябинск» сообщают, что Александр ехал в машине вместе со своей женой и двумя детьми. В один момент между супругами произошла ссора. Тогда мужчина достал нож и начал им бить им жену. По всей видимости, женщина смогла выпрыгнуть из автомобиля – безумец добивал ее прямо на обочине дороги. За всей этой жуткой картиной наблюдали дети погибшей женщины и проезжающие мимо автомобилисты. Один из водителей заснял жуткий момент на камеру телефона.

В Следкоме Челябинской области сообщили, что мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Согласно информации из открытых источников, погибшая женщина также является жительницей Башкирии – она проживала в Белокатайском районе республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/793341" frameborder="0"></iframe> В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU