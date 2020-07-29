2020-07-29T20:42:59+03:00
Происшествия

Уфимец зарезал жену на обочине трассы на глазах у детей и водителей

Жуткий случай произошел в Челябинской области
Рустем АХУНОВ
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Уфимец зарезал жену на обочине трассы на глазах у детей и водителейУфимец зарезал жену на обочине трассы на глазах у детей и водителей
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32-летний уфимец Александр А. жестоко расправился со своей супругой Оксаной на глазах у детей.

Леденящая кровь история произошла 29 июля в Саткинском районе Челябинской области. Наши коллеги из «КП-Челябинск» сообщают, что Александр ехал в машине вместе со своей женой и двумя детьми. В один момент между супругами произошла ссора. Тогда мужчина достал нож и начал им бить им жену. По всей видимости, женщина смогла выпрыгнуть из автомобиля – безумец добивал ее прямо на обочине дороги. За всей этой жуткой картиной наблюдали дети погибшей женщины и проезжающие мимо автомобилисты. Один из водителей заснял жуткий момент на камеру телефона.

В Следкоме Челябинской области сообщили, что мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Согласно информации из открытых источников, погибшая женщина также является жительницей Башкирии – она проживала в Белокатайском районе республики.

В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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