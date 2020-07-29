2020-07-29T18:32:33+03:00
Общество

В Уфе осудили владельца детского центра, где на ребенка упал шкаф

Малыш остался жив, но пострадал
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Следственный комитет в Башкирии сообщил результаты судебного заседания, где рассматривалось дело в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

В суде установлено, что в мае 2019 года 4-летний мальчик находился в детском развивающем центре в Сипайлово в Уфе, когда решил достать игрушку с верхней полки двухметрового шкафа. Для этого ребенок начал на него залезать, выбрав в качестве опоры выдвижной ящик. В результате шкаф упал на мальчика, сломав ему ногу.

По решению суда в произошедшем виновен владелец центра, так как не обеспечил надежное крепление шкафа к стенам. Обвиняемый свою вину признал и компенсировал вред. Суд назначил ему в качестве меры наказания штраф. Сумма штрафа не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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