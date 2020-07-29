В Уфе упавшее дерево убило мужчину

29 Июль 2020 2020-07-29T16:54:21+03:00

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Пресс-служба Следственного комитета передает, что по факту несчастного случая в Калининском районе Уфы решено возбудить уголовное дело. В июне 2020 года на 48-летнего мужчину упало дерево и убило его.

Следователи установили, что в тот день пострадавший чинил на Индустриальном шоссе свой автомобиль, когда на него упала часть сухого дерева. От полученных травм мужчина скончался через две недели в медицинском учреждении.

В Следкоме решено по факту случившегося возбудить уголовное дело по подозрению в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Сейчас ведется расследование произошедшего, по результатам которого дадут правовую оценку действиям лиц, отвечающих за содержание деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU