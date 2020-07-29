Башкультнаследие продолжает штрафовать мэрию Уфы за состояние памятников

29 Июль 2020 2020-07-29T15:30:45+03:00

На этот раз речь идет о Доме усадьбы Степановых-Зориных

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Башкультнаследие второй раз за последние два месяца через суд оштрафовало мэрию Уфы за ненадлежащее состояние памятника. Если в мае администрацию города привлекли к ответственности за содержание монумента Салавату Юлаеву, то на этот раз причиной судебных разбирательств стал «Дом усадьбы Степановых-Зориных». Комплекс из четырех зданий, построенный во второй половине XIX века, расположен на улице Чернышевского и является объектом культурного наследия.

Специалисты надзорного ведомства установили, что «в течение продолжительного времени памятник архитектуры находится в бесхозном, неудовлетворительном техническом состоянии». В помещения постройки имеется свободный доступ, из-за чего в зданиях неоднократно возникали возгорания.

22 июля Ленинский районный суд Уфы привлек городскую администрацию к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа. Сколько именно выплатит мэрия, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU