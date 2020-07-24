Суд оштрафовал уфимскую мэрию за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву

24 Июль 2020 2020-07-24T09:22:06+03:00

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Суд оштрафовал уфимскую мэрию на 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника национальному герою Салавату Юлаеву. 13 июля постановление вступило в силу, несмотря на попытку городской администрации обжаловать размер штрафа в Верховном суде. Об этом сообщает Башкультнаследие.

23 июля ведомство выдало Архитектурно-реставрационному бюро разрешение на проведение работ по сохранению памятника, который является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас бюро проводит научно-исследовательскую и изыскательную экспертизу, чтобы разработать проектную документацию по сохранению самой известной скульптуры в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU