Суд оштрафовал уфимскую мэрию за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву
Суд оштрафовал уфимскую мэрию на 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника национальному герою Салавату Юлаеву. 13 июля постановление вступило в силу, несмотря на попытку городской администрации обжаловать размер штрафа в Верховном суде. Об этом сообщает Башкультнаследие.
23 июля ведомство выдало Архитектурно-реставрационному бюро разрешение на проведение работ по сохранению памятника, который является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас бюро проводит научно-исследовательскую и изыскательную экспертизу, чтобы разработать проектную документацию по сохранению самой известной скульптуры в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU