2020-07-29T13:28:36+03:00
Происшествия

В Уфе крупное предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей за очаги COVID-19 и пневмонии

Решение вынес Калининский районный суд
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Крупное уфимское предприятие, на котором возникли очаги коронавируса и пневмонии, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

В ходе заседания было установлено, что многочисленные случаи инфицирования появились на производстве из-за нарушения санитарного законодательства. Заболели в том числе и работники сторонних организаций, осуществлявших свою деятельность на территории предприятия.

Штраф предстоит выплатить юридическому лицу.

Напомним, вчера «КП-Уфа» писала, что за возникновение очага коронавируса на заводе также будут судить врача одной из столичных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономисты Нацбанка подсчитали «индекс зур-бэлеша» для жителей Башкирии
Билайн ищет владельцев недвижимости для увеличения покрытия сети LTE в Башкирии
Последствия кровавой поножовщины посреди дня в Башкирии попали на видео
«А там точно фитнес?»: жительнице Башкирии не дают спать шумные спортсмены
ВТБ в Башкирии выдал более 1 млрд рублей ипотеки под 6,5%
В Уфе крупное предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей за очаги COVID-19 и пневмонии
Уфимского журналиста возле редакции избили три человека
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
Минздрав Башкирии рассказал, кому предназначаются бесплатные вакцины от пневмонии
Вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сложил полномочия
В соцучреждениях Башкирии нашли мясо с опасной бактерией
МВД и СК подключились к расследованию аварии с автобусом в Башкирии, где погибли две пассажирки
В Башкирии третью неделю ищут пропавшую мать двоих детей