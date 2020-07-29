В Уфе крупное предприятие оштрафовано на 200 тысяч рублей за очаги COVID-19 и пневмонии

29 Июль 2020 2020-07-29T13:28:36+03:00

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Крупное уфимское предприятие, на котором возникли очаги коронавируса и пневмонии, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

В ходе заседания было установлено, что многочисленные случаи инфицирования появились на производстве из-за нарушения санитарного законодательства. Заболели в том числе и работники сторонних организаций, осуществлявших свою деятельность на территории предприятия.

Штраф предстоит выплатить юридическому лицу.

Напомним, вчера «КП-Уфа» писала, что за возникновение очага коронавируса на заводе также будут судить врача одной из столичных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU