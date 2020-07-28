2020-07-28T14:41:50+03:00
Общество

Из-за очага коронавируса на крупном предприятии Уфы будут судить врача

Заседание запланировано на начало августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Роспотребнадзор нашел нарушение в одной из городских больницРоспотребнадзор нашел нарушение в одной из городских больницФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за очага заболеваемости коронавирусом на крупном уфимском предприятии будут судить врача. Об этом сообщает пресс-служба Калининского суда.

Из материалов дела следует, что 14 июля Роспотребнадзор составил протокол в отношении должностного лица терапевтического отделения больницы №13. В лечебном учреждении, по данным правоохранительного ведомства, несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19 у заводчан. Это привело к распространению очага заболеваемости среди работников предприятия. По состоянию на 24 июля был зафиксирован 181 случай коронавируса и 110 пневмоний.

Медик проходит по административной статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В случае признания вины ему грозит штраф от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Судебное заседание состоится 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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