«Уфа» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем с «Краснодаром»

28 Июль 2020 2020-07-28T17:40:23+03:00

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Не успели игроки и тренеры ФК «Уфа» подвести итоги минувшего сезона РПЛ, как уже началась подготовка к первому туру чемпионата России по футболу 2020/2021. Накануне был опубликован предварительный календарь Тинькофф-РПЛ, согласно которому первенство стартует матчами 8-11 августа. В один из этих дней «горожане» сыграют на домашнем стадионе «Нефтяник» против «Краснодара».

По итогам самого необычного сезона в РПЛ 2019/2020 «Уфа» заняла 9-е место в итоговой таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Вадима Евсеева до последнего боролись за попадание в зону Еврокубков, но упустили этот шанс за два тура до окончания первенства.

«Краснодар» по итогам прошлого сезона завоевал «бронзу» чемпионата и получил право выступать в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU