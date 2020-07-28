2020-07-28T17:40:23+03:00
Спорт

«Уфа» начнет новый сезон РПЛ домашним матчем с «Краснодаром»

Подопечные Вадима Евсеева уже начали подготовку к сезону 2020/2021
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ФК «Уфа»Фото: пресс-служба ФК «Уфа»
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Не успели игроки и тренеры ФК «Уфа» подвести итоги минувшего сезона РПЛ, как уже началась подготовка к первому туру чемпионата России по футболу 2020/2021. Накануне был опубликован предварительный календарь Тинькофф-РПЛ, согласно которому первенство стартует матчами 8-11 августа. В один из этих дней «горожане» сыграют на домашнем стадионе «Нефтяник» против «Краснодара».

По итогам самого необычного сезона в РПЛ 2019/2020 «Уфа» заняла 9-е место в итоговой таблице чемпионата России по футболу. Подопечные Вадима Евсеева до последнего боролись за попадание в зону Еврокубков, но упустили этот шанс за два тура до окончания первенства.

«Краснодар» по итогам прошлого сезона завоевал «бронзу» чемпионата и получил право выступать в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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