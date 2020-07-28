В Минздраве рассказали, что сейчас происходит в двух уфимских больницах

28 Июль 2020 2020-07-28T19:07:04+03:00

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28 июля на еженедельном брифинге Министерства здравоохранения Башкирии рассказали, помощь каким пациентам сейчас оказывается в двух уфимских больницах – №8 и №18.

«18-я больница по-прежнему закрыта под многопрофильный центр для лечения пациентов с подозрением на коронавирус и контактных. В 18-й больнице оказывается полный спектр хирургической и терапевтической помощи для пациентов с сопутствующим заболеванием ковид либо с внебольничной пневмонией, вероятно вызванной коронавирусной инфекцией», – пояснила замминистра Ирина Кононова.

По ее словам, восьмая больница так же работает на пациентов с пневмониями и коронавирусом. Чиновница добавила, что новый инфекционный центр в селе Зубово «практически работает в полную силу». Там монтируется последнее оборудование в центральном стерилизационном отделении. Напомним, накануне стало известно, что этот госпиталь забит на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU