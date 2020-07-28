Коронавирус в Башкирии на 28 июля: ковид-госпиталь в Зубово заполнен уже на 90 процентов

Ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии по-прежнему остается напряженной, хоть и стабильной. В республиканском министерстве здравоохранения заверяют, что ситуация под контролем, и уровень заболеваемости в регионе стабильно снижается. Так, по последним данным ведомства, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных достигло уже 6607 человек. Из них 1536 с легкой или бессимптомной формой находятся на амбулаторном лечении, а еще 204 – в стационарах республики. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое – они помещены в отделение реанимации.

Число жертв COVID-19 в минувшие выходные увеличилось до 22 человек. В воскресенье стало известно, что от коронавируса скончалась 58-летняя жительница Дюртюлей, которая страдала сахарным диабетом. Что касается выздоровевших, то с начала эпидемии вылечились и выписались уже 4845 жителей республики.

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Также в минздраве рассказали, что в республике есть запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты на два месяца, свободный коечный фонд же составляет 43 процента. При этом новый инфекционный ковид-госпиталь в поселке Зубово, который рассчитан на 340 коек, уже заполнен на 90 процентов – сейчас там проходят лечение 302 пациента. При этом в ведомстве подчеркивают – коронавирус диагностирован далеко не у всех.

- В Зубово лежат не только с ковидом, но и с подозрением, с симптоматикой, с внебольничной пневмонией. Все-таки это отделение инфекционной больницы, - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

«МЫ ВСЕ РАССЛАБИЛИСЬ»

На очередном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров возмутился тем фактом, что жители Башкирии перестали носить защитные маски на улицах и в общественных местах. По мнению главы республики, горожане слишком беспечно относятся к своему здоровью.

- У нас был довольно серьезный разговор, в ходе которого врачи настоятельно просили максимально выдерживать санитарно-эпидемиологические нормы. Они обратили внимание на то, что мы все расслабились. И масочный режим, и социальное дистанцирование не соблюдаются, заявил Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что жители республики обязаны носить маски в тех местах, где есть высокая вероятность заражения коронавирусом – в общественном транспорте, торговых центрах и магазинах, госучреждениях и других местах массового скопления людей.

В УФЕ СНОВА НАЧНУТСЯ РЕЙДЫ ПО ПРОВЕРКЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

Также в Уфе снова начнутся рейды по проверке соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники полиции и Росгвардии и дружинники будут беседовать с перевозчиками необходимости надевать маски как водителям автобусов, так и пассажирам. При этом пассажирам могут отказать в проезде, если у него не будет при себе средств индивидуальной защиты.

ВЛАСТИ БАШКИРИИ РАССКАЗАЛИ, КОГДА ОТКРОЮТСЯ КИНОТЕАТРЫ

Также на оперативном совещании чиновники обсудили дату открытия кинотеатров в Башкирии. Предварительная дата открытия назначена на 15 августа – об этом сообщила первый заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина. Чиновница подчеркнула, что залы будут открыты, если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в регионе не ухудшится.

- Если позволит эпидемиологическая ситуация в республике, мы можем говорить об открытии кинотеатров. Если это произойдет 15 августа, то работать они будут при строгом соблюдении мер и методических рекомендаций Роспотребнадзора. Мы довели их до кинотеатров, – уточнила Лапшина.