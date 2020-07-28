2020-07-28T10:44:20+03:00
Общество

За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 33 человека

Выздоровело втрое больше
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За сутки в Башкирии от коронавируса выздоровело 103 человекаЗа сутки в Башкирии от коронавируса выздоровело 103 человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекций обновил статистику заражаемости на территории Башкирии. По состоянию на 28 июля в республике было подтверждено 6640 случаев COVID-19 (+33 за сутки).

По выздоровлению за минувшие 24 часа снято с учета 103 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала пандемии от коронавируса в регионе скончалось 22 жителя.

Напомним, накануне стало известно, что на самоизоляцию после контакта с носителем COVID-19 ушел министр здравоохранения республики Максим Забелин. Тем временем инфекционный ковид-госпиталь в селе Зубово заполнен на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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