За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 33 человека
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекций обновил статистику заражаемости на территории Башкирии. По состоянию на 28 июля в республике было подтверждено 6640 случаев COVID-19 (+33 за сутки).
По выздоровлению за минувшие 24 часа снято с учета 103 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала пандемии от коронавируса в регионе скончалось 22 жителя.
Напомним, накануне стало известно, что на самоизоляцию после контакта с носителем COVID-19 ушел министр здравоохранения республики Максим Забелин. Тем временем инфекционный ковид-госпиталь в селе Зубово заполнен на 90%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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