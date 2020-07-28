В Башкирии нашли тело пропавшей в садах пенсионерки
Ее искали около двух недель
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» принесли трагическую новость. Вчера, 27 июля, поисковики сообщили, что пропавшую 78-летнюю Галину Локаленко нашли мертвой.
На момент исчезновения было известно, что пожилая женщина пропала в Уфе. В тот день она вышла из дома, расположенного в садовом товариществе «Нива», и не вернулась.
Поиски продолжались в течение двух недель, с 13-го июля. Галину Локаленко искали волонтеры, полицейские и неравнодушные. О том, как она погибла, ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU