В Башкирии нашли тело пропавшей в садах пенсионерки

28 Июль 2020 2020-07-27T19:43:49+03:00

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Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» принесли трагическую новость. Вчера, 27 июля, поисковики сообщили, что пропавшую 78-летнюю Галину Локаленко нашли мертвой.

На момент исчезновения было известно, что пожилая женщина пропала в Уфе. В тот день она вышла из дома, расположенного в садовом товариществе «Нива», и не вернулась.

Поиски продолжались в течение двух недель, с 13-го июля. Галину Локаленко искали волонтеры, полицейские и неравнодушные. О том, как она погибла, ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU