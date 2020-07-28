2020-07-28T07:40:24+03:00
Политика

Радий Хабиров увеличил количество чиновников в Башкирии

Документ уже опубликован на портале правовой информации
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Хабиров утвердил число чиновниковХабиров утвердил число чиновников
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Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил максимальное количество чиновников в муниципалитетах республики. Теперь, согласно документу, главы администраций могут увеличить число замов. Документ с соответствующим приказом подписан 23 июля и опубликован вчера, 27 июля, на портале правовой информации региона.

Из документа следует, что в Агидели может быть пять замов вместо четырех, в Межгорье также пять вместо двух, в Сибае и Салавате шесть заместителей главы вместо четырех и трех соответственно.

В среднем каждый сити-менеджер может иметь по пять заместителей. Больше всего их предусмотрено в Стерлитамаке – семь и в Уфе – восемь.

В настоящий момент, наиболее количество муниципальных служащих работает в Уфе – 1,1 тысяча человек. В Стерлитамаке – 148 человек, в Туймазинском районе – 115 человек, Салаватом управляют 112 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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