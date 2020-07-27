2020-07-27T14:59:30+03:00
Происшествия

«Уехал по личным делам»: подробности смерти солиста башкирского ансамбля Файзи Гаскарова в Петербурге

Кирилл Антропов погиб еще 21 июля, родные узнали о смерти только через несколько дней
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Подробности смерти солиста башкирского ансамбля Файзи Гаскарова в ПетербургеПодробности смерти солиста башкирского ансамбля Файзи Гаскарова в Петербурге
Изменить размер текста:

Стали известны подробности смерти Кирилла Антропова, солиста башкирского ансамбля имени Файзи Гаскарова, в Санкт-Петербурге.

Как сообщил собственный источник «КПУфа», молодой человек был найден под окнами жилого дома по улице Воронежской в северной столице. По предварительным данным, он выпал из окна лестничной площадки, расположенной на третьем этаже. ЧП произошло еще 21 июля, а родные узнали о смерти близкого человека только в пятницу 24 июля. У мужчины не было с собой паспорта, и его долго не могли опознать.

- Маме позвонили в пятницу, сказали, что брат погиб еще во вторник. Сейчас нам требуется транспортировка его тела с Санкт-Петербурга. Что именно там произошло, при каких обстоятельствах погиб, мы не знаем. В Петербург он уезжал по личным делам, - сказала «КП – Уфа» его сестра Ольга.

Напомним, о смерти Кирилла стало известно вчера, 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Министр здравоохранения Башкирии ушел на самоизоляцию
СК начал доследственную проверку из-за видео, на котором уфимка пристает к молодым девушкам
«Уехал по личным делам»: подробности смерти солиста башкирского ансамбля Файзи Гаскарова в Петербурге
«Не хочу бояться зря!» Четыре железных аргумента против радиофобии
Стало известно, в каких больницах Башкирии введен карантин по коронавирусу
Волонтерам из Башкирии теперь будут выплачивать деньги в случае причинения вреда здоровью
Главе Башкирии не понравился народный выбор цвета, в который красят подъезды
В трех районах Башкирии сменились прокуроры
250 тысяч рублей взамен земли в Башкирии: кто и как может получить выплату
В Уфе скончалась врач-неонатолог из РКБ имени Куватова
В Башкирии священников и имамов привлекли к борьбе с утоплениями
Власти Башкирии назвали ориентировочную дату открытия кинотеатров
С новыми компетенциями вверх по карьерной лестнице
В Уфе пустят с молотка автомобили должников
УГНТУ вошел в первую лигу Национального агрегированного рейтинга университетов России
«Расслабились люди, ничего не боятся»: Радий Хабиров возмутился поведением пьяных
На трассе в Башкирии неизвестный водитель насмерть сбил всадника на лошади
Главу Башкирии возмутили нарушения масочного режима жителями республики
В минздраве рассказали, есть ли свободные койки в ковидном госпитале под Уфой
За сутки коронавирусом в Башкирии заразились 36 человек
Возле бара в центре Уфы произошла перестрелка