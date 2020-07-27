«Уехал по личным делам»: подробности смерти солиста башкирского ансамбля Файзи Гаскарова в Петербурге

27 Июль 2020 2020-07-27T14:59:30+03:00

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Стали известны подробности смерти Кирилла Антропова, солиста башкирского ансамбля имени Файзи Гаскарова, в Санкт-Петербурге.

Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», молодой человек был найден под окнами жилого дома по улице Воронежской в северной столице. По предварительным данным, он выпал из окна лестничной площадки, расположенной на третьем этаже. ЧП произошло еще 21 июля, а родные узнали о смерти близкого человека только в пятницу 24 июля. У мужчины не было с собой паспорта, и его долго не могли опознать.

- Маме позвонили в пятницу, сказали, что брат погиб еще во вторник. Сейчас нам требуется транспортировка его тела с Санкт-Петербурга. Что именно там произошло, при каких обстоятельствах погиб, мы не знаем. В Петербург он уезжал по личным делам, - сказала «КП – Уфа» его сестра Ольга.

Напомним, о смерти Кирилла стало известно вчера, 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU