Солист башкирского ансамбля Файзи Гаскарова трагически погиб в Петербурге
Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге трагически погиб уфимец Кирилл Антропов – солист ансамбля имени Файзи Гаскарова. Об этом сообщила его сестра Ольга на странице у главы Башкирии. Женщина попросила у властей помощи – из-за коронавируса родные не могут доставить тело Кирилла на родину.
- Сейчас нам требуется транспортировка его тела из Санкт Петербурга в Уфу. Следователь из Санкт Петербурга сказал, что возможно нам не разрешат перевести тело из-за короновируса. Прошу вас помочь с возможностью привезти его на родину, - написала Ольга.
На ее сообщение быстро отреагировали представители администрации главы республики и пообещали разобраться в ситуации.
По предварительным данным, Кирилл сорвался с высоты. Что именно случилось в тот роковой день, родные пока не знают сами.
ИСТОЧНИК KP.RU