Солист башкирского ансамбля Файзи Гаскарова трагически погиб в Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T18:18:34+03:00

Что именно случилось в тот роковой день, родные пока не знают сами.

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге трагически погиб уфимец Кирилл Антропов – солист ансамбля имени Файзи Гаскарова. Об этом сообщила его сестра Ольга на странице у главы Башкирии. Женщина попросила у властей помощи – из-за коронавируса родные не могут доставить тело Кирилла на родину.

- Сейчас нам требуется транспортировка его тела из Санкт Петербурга в Уфу. Следователь из Санкт Петербурга сказал, что возможно нам не разрешат перевести тело из-за короновируса. Прошу вас помочь с возможностью привезти его на родину, - написала Ольга.

На ее сообщение быстро отреагировали представители администрации главы республики и пообещали разобраться в ситуации.

По предварительным данным, Кирилл сорвался с высоты. Что именно случилось в тот роковой день, родные пока не знают сами.

ИСТОЧНИК KP.RU