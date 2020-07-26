В Стерлитамаке мужчина пугал сексуальными действиями детей

26 Июль 2020 2020-07-26T15:04:50+03:00

Пользователи соцсетей посоветовали автору поста в следующий раз сразу вызывать полицию или сообщить об этом взрослым.

Изменить размер текста: A A

Накануне в Стерлитамаке девочка-подросток сфотографировала мужчину на улице Вокзальной и выложила снимок в соцсети. Она сообщила, что данный человек ходит по дворам и пугает детей «своим половым членом». С ее слов, в то время, когда проходили несовершеннолетние, он доставал свое достоинство, а когда проходили взрослые – прятал.

Пользователи соцсетей посоветовали автору поста в следующий раз сразу вызывать полицию или сообщить об этом взрослым.

Напомним, что такая же история была накануне в Октябрьском. Мужчина возле детского сада показал свой половой орган 14-летней девочке, сейчас его ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU