2020-07-26T15:04:50+03:00
Общество

В Стерлитамаке мужчина пугал сексуальными действиями детей

Горожанина сфотографировали и выложили в соцсети снимки
ИРИНА ЗИМИНА
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Пользователи соцсетей посоветовали автору поста в следующий раз сразу вызывать полицию или сообщить об этом взрослым.Пользователи соцсетей посоветовали автору поста в следующий раз сразу вызывать полицию или сообщить об этом взрослым.
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Накануне в Стерлитамаке девочка-подросток сфотографировала мужчину на улице Вокзальной и выложила снимок в соцсети. Она сообщила, что данный человек ходит по дворам и пугает детей «своим половым членом». С ее слов, в то время, когда проходили несовершеннолетние, он доставал свое достоинство, а когда проходили взрослые – прятал.

Пользователи соцсетей посоветовали автору поста в следующий раз сразу вызывать полицию или сообщить об этом взрослым.

Напомним, что такая же история была накануне в Октябрьском. Мужчина возле детского сада показал свой половой орган 14-летней девочке, сейчас его ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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