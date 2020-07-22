В Башкирии ищут мужчину, который показал половой орган восьмикласснице
В башкирском городе Октябрьском разыскивают мужчину, который показал половой орган 14-летней девочке. Инцидент произошел вечером 21 июля, сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Спустя полтора часа после случившегося мама восьмиклассницы пришла с заявлением в полицию. Она рассказала правоохранителям, что неизвестный показал свои гениталии ее дочери, находясь в машине Daewoo Nexia. Автомобиль стоял рядом с детским садом.
Школьница смогла назвать госномер легковушки – за исключением последней буквы. На основе ее показаний был составлен субъективный портрет предполагаемого преступника. Поступок мужчины подпадает под статью «развратные действия», которая в качестве наказания предполагает обязательные работы до 440 часов или ограничение свободы до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU