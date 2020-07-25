Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя

Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя – в пятницу объявлен выходной.

В Минтруда республики напомнили, что правоверные мусульмане по всему миру будут праздновать Курбан-Байрам – в этом году дата приходится на пятницу, 31 июля. В связи с этим этот день официально объявляется выходным. Таким образом, жителей Башкирии ждут сразу три выходных дня – пятница, суббота и воскресенье. Примечательно, что продолжительность рабочего дня в четверг, 30 июля, сокращается на один час.

Напомним, что в мусульманский праздник в Уфе будут работать две официальные площадки для жертвоприношений – рядом с ТЦ «Караван» с поселком Зинино и на площадке у Северного автовокзала. Посетители площадок должны будут соблюдать санитарные правила и социальную дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Курбан Байрам в 2020 году: история и традиции праздника

Курбан-байрам (или Ид аль-Адха у арабов) — дословно переводится, как «праздник жертвоприношения». В 2020 году праздник отмечают с 31 июля по 2 августа [подробнее]