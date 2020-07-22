Курбан-Байрам 2020 в Уфе: список адресов и площадок для жертвоприношений

В Уфе будет организовано две площадки для религиозных обрядов

В пятницу, 31 июля, мусульмане Башкирии отпразднуют Курбан-байрам-2020. Власти республиканской столицы рассказали, как будет организован праздник.

Формат празднования будет включать в себя проведение молитв в мечетях и работу площадок для проведения религиозных обрядов. Все мероприятия будут организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – масочный режим, социальная дистанция, отсутствие массовости.

Исходя из опыта прошлого года, будет организовано две площадки для жертвоприношений: перед торговым центром «Караван» рядом с поселком Зинино и на территории Северного автовокзала.

При входе в мечети и на площадки будут раздавать маски и перчатки. В храмах разместят санитайзеры для обработки рук. Работу по разъяснению особенностей проведения Курбан-байрам-2020 в условиях пандемии возьмут на себя Центральное духовное управление мусульман и мечети.