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Курбан-Байрам 2020 в Уфе: список адресов и площадок для жертвоприношений

На каких площадках в башкирской столице будут организованы места для религиозных обрядов, рассказали власти города
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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В Уфе будет организовано две площадки для религиозных обрядов

В Уфе будет организовано две площадки для религиозных обрядов

В пятницу, 31 июля, мусульмане Башкирии отпразднуют Курбан-байрам-2020. Власти республиканской столицы рассказали, как будет организован праздник.

Формат празднования будет включать в себя проведение молитв в мечетях и работу площадок для проведения религиозных обрядов. Все мероприятия будут организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – масочный режим, социальная дистанция, отсутствие массовости.

Исходя из опыта прошлого года, будет организовано две площадки для жертвоприношений: перед торговым центром «Караван» рядом с поселком Зинино и на территории Северного автовокзала.

При входе в мечети и на площадки будут раздавать маски и перчатки. В храмах разместят санитайзеры для обработки рук. Работу по разъяснению особенностей проведения Курбан-байрам-2020 в условиях пандемии возьмут на себя Центральное духовное управление мусульман и мечети.