Радий Хабиров объявил о начале строительства самого большого хосписа в России

25 Июль 2020 2020-07-25T18:18:45+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале строительства хосписа в Уфе.

Напомним, что осенью 2019 года власти республики определились с местом, где будет построена больница для оказания помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями. Было решено, что здание возведут в новом уфимском микрорайоне Цветы Башкирии. Некоторые жители новостроек посчитали, что это негативно повлияет на престиж микрорайона.

- Мы начали строить хоспис. За этот год поставим коробку. Постараемся открыть его осенью 2021 года, - рассказал Хабиров.

Глава республики отметил, что хоспис будет «основательным, большим, современными и комфортным». Также Хабиров напомнил, что на строительство комплекса до сих пор собирают средства.

- Многие из нас, кто шел к успеху, все-таки порой совершали поступки, о которых жалеем или стыдимся. И вот она - возможность той самой попытки очистить свою душу, - обратился к потенциальным спонсорам стройки руководитель региона.

ИСТОЧНИК KP.RU