В Башкирии увеличивается количество пациентов с внебольничной пневмонией

25 Июль 2020 2020-07-25T14:16:20+03:00

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За пятницу, 24 июля, число больных внебольничной пневмонией в Башкирии увеличилось на 98 человек.

Неутешительную статистику озвучили в Минздраве республики. Только за последние сутки число выявленных пневмоний в регионе повысилось на 98 человек, при этом выздоровели от этой болезни 122 человека. Напомним, что за прошлый четверг количество заболевших составило 91 и 120 пациентов соответственно.

Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии объяснили, с чем связан рост количества больных пневмонией в июле. По официальной версии, количество выявленных пневмоний увеличилось из-за роста проведенных процедур КТ – в Минздраве Башкирии заявили о десятикратном подъеме. Тем не менее, точные цифры за этот месяц в ведомстве не назвали.

ИСТОЧНИК KP.RU