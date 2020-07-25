В Башкирии произошло увеличение больных коронавирусом

25 Июль 2020 2020-07-25T10:50:18+03:00

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Количество больных коронавирусом в Башкирии за сутки увеличилось на 36 человек.

Последней имеющейся информацией по республике поделились специалисты федерального центра «Стопкоронавирус». Известно, что за 24 июля опасным вирусом COVID-19 в Башкирии заболели 36 человек. Еще 44 человека из больниц и стационаров выписали как полностью выздоровевших. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 6536 человек, выздоровевших – до 4851.

Согласно федеральной статистике, которую эксперты получают от самих регионов, сейчас Башкирия находится в списке «субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки».

Напомним, что ранее Радий Хабиров изменил республиканский указ о самоизоляции – новые правила появились для иностранцев, въезжающих на территорию Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU