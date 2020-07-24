Глава Башкирии неожиданно снова изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь

24 Июль 2020 2020-07-24T17:01:39+03:00

Согласно изменениям, люди, которые приехали или прилетели в республику из других стран или других регионов, обязаны будут уйти на 14-ти дневную самоизоляцию.

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Сегодня, 24 июля, Радий Хабиров снова внес изменения в указ о самоизоляции на территории региона. В этот раз он касается прибывающих в Башкирии.

Согласно изменениям, люди, которые приехали или прилетели в республику из других стран или других регионов, обязаны будут уйти на 14-ти дневную самоизоляцию. Ровно две недели они должны будут просидеть дома. Такое положение будет действовать до 9 августа.

Отметим, что режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, также продлен до 9 августа. Ранее он действовал до 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU