Глава Башкирии неожиданно снова изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь
Документ коснулся тех, кто прибыл в регион
Согласно изменениям, люди, которые приехали или прилетели в республику из других стран или других регионов, обязаны будут уйти на 14-ти дневную самоизоляцию.
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Сегодня, 24 июля, Радий Хабиров снова внес изменения в указ о самоизоляции на территории региона. В этот раз он касается прибывающих в Башкирии.
Согласно изменениям, люди, которые приехали или прилетели в республику из других стран или других регионов, обязаны будут уйти на 14-ти дневную самоизоляцию. Ровно две недели они должны будут просидеть дома. Такое положение будет действовать до 9 августа.
Отметим, что режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, также продлен до 9 августа. Ранее он действовал до 26 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU