2020-07-25T10:14:10+03:00
Происшествия

С начала года полицейские Башкирии изъяли более 110 кг наркотиков

Стражи порядка отчитались о статистике
Рустем АХУНОВ
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С начала года полицейские Башкирии изъяли более 110 кг наркотиковС начала года полицейские Башкирии изъяли более 110 кг наркотиков
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Сотрудники МВД Башкирии с начала 2020 года изъяли более 110 кг наркотиков.

В пресс-службе МВД Башкирии опубликовали данные о преступлениях, совершенных с начала 2020 года. В частности, сотрудники силового ведомства рассказали, что за семь неполных месяцев года они изъяли из нелегального оборота более 110 кг наркотиков.

Всего же полицейские зарегистрировали порядка 3000 «наркотических» преступлений. За отчетный период стражи порядка пресекли работу четырех подпольных лабораторий, в которых преступники готовили синтетическую отраву.

Напомним, что 24 июля в садах под Уфой поймали двух молодых людей с крупной партией наркотиков. У парня и его подруги обнаружили более 50 грамм «синтетики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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