В машине у молодой уфимки нашли крупную партию наркотиков

24 Июль 2020 2020-07-24T10:19:02+03:00

При задержании она была с приятелем, у которого при себе тоже обнаружили запрещенные вещества

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Под Уфой на днях сотрудники наркоконтроля задержали 27-летнюю девушку, в машине у которой была обнаружена крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Поимка произошла возле садового участка в пригороде башкирской столицы. При задержании молодая горожанка была с приятелем, у которого в ходе личного досмотра полицейские нашли грамм синтетических наркотиков. У девушки в карманах лежало почти 20 грамм пакетиков, в которых хранились запрещенные вещества. Силовики также обыскали иномарку, которая принадлежит задержанной. В машине было обнаружено еще 50 грамм отравы.

После задержания пару доставили в отдел полиции. Там оба дали признательные показания. Следственный отдел возбудил уголовное дело по «наркотической статье». Девушка была отпущена под подписку о невыезде, а вот парня решили оставить под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU