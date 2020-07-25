2020-07-25T07:48:34+03:00
Общество

В Башстате рассказали, сколько в среднем получают жители республики

Появились данные за январь-май 2020 года
Рустем АХУНОВ
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В Башстате рассказали, сколько в среднем получают жители республикиВ Башстате рассказали, сколько в среднем получают жители республики
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По данным аналитиков, средняя зарплата за первые пять месяцев 2020 года в Башкирии составила 36,4 тыс. рублей.

Напомним, что за период с января по апрель 2020 года средняя зарплата в регионе была чуть меньше – порядка 36,1 тыс. рублей. Таким образом, за месяц показатель вырос приблизительно на 300 рублей.

Если говорить про остальные месяцы этого года, то больше всего жители республики получали в мае – 37,8 тыс, затем идут май – 37,1, март – 36,5, январь – 35,7, а меньше всего зарплата в Башкирии была в феврале – 35,5.

Статистику по уровню зарплат получают следующим образом – все деньги из зарплатных фондов предприятий делят на количество сотрудников и число месяцев, прошедших с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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