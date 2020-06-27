2020-06-27T18:18:33+03:00
Общество

Стали известна средняя зарплата жителей Башкирии в 2020 году

Данные представили в Башстате
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне Башстат опубликовал данные о средней зарплате в республике. Аналитики оценили среднемесячную номинальную начисленную заработную плату за январь-апрель 2020 года. По их данным за четыре месяца этого года эта цифра составила 36 143 рубля. А за апрель жители республики итого в среднем получали 37 124 рубля.

Как отмечается в исследовании Башстата, в апреле прошлого года средняя зарплата жителей Башкирии была выше всего на 0,1%. Но если брать период с января по апрель прошлого года, то в 2020 году средний размер официальных заработков вырос на 3%.

В Башстате объясняют, как высчитывается средний размер зарплат. Статистики берут общую сумму начисленных из зарплатных фондов, делят на количество сотрудников и на количество месяцев в году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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