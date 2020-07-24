СМИ: детские и школьные лагеря в Башкирии в 2020 году открываться не будут

24 Июль 2020 2020-07-24T13:00:23+03:00

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Детские и школьные лагеря в Башкирии не будут открываться до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «Электрогазета».

Собеседник сообщил изданию, что «у нас ежедневно прибавляется около 50 заболевших, а, между тем, впереди 1 сентября». Он отметил, что по требованию Роспотребнадзора республика «будет вынуждена переходить на трехсменную, четырехсменную учебу, чтобы обезопасить детей, но этого бы не хотелось». Поэтому власти намерены «приложить все усилия», чтобы минимизировать число новых носителей коронавируса к сентябрю. В связи с этим и было принято решение в этом году не открывать детские лагеря.

Источник также добавил, что в соседнем регионе после открытия двух лагерей случилась вспышка коронавируса, и детское место отдыха превратилась в обсерватор.

На вопрос корреспондента «КП-Уфа» в администрации главы Башкирии заявили, что вопрос находится «на рассмотрении штаба, и в понедельник, 27 июля, будет информация».

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров несколько раз переносил подготовку и открытие детские и школьных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU