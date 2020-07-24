2020-07-24T13:00:23+03:00
Общество

СМИ: детские и школьные лагеря в Башкирии в 2020 году открываться не будут

Это связано с угрозой распространения коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Детские лагеря откроются только в 2021 годуДетские лагеря откроются только в 2021 году
Изменить размер текста:

Детские и школьные лагеря в Башкирии не будут открываться до 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет «Электрогазета».

Собеседник сообщил изданию, что «у нас ежедневно прибавляется около 50 заболевших, а, между тем, впереди 1 сентября». Он отметил, что по требованию Роспотребнадзора республика «будет вынуждена переходить на трехсменную, четырехсменную учебу, чтобы обезопасить детей, но этого бы не хотелось». Поэтому власти намерены «приложить все усилия», чтобы минимизировать число новых носителей коронавируса к сентябрю. В связи с этим и было принято решение в этом году не открывать детские лагеря.

Источник также добавил, что в соседнем регионе после открытия двух лагерей случилась вспышка коронавируса, и детское место отдыха превратилась в обсерватор.

На вопрос корреспондента «КП-Уфа» в администрации главы Башкирии заявили, что вопрос находится «на рассмотрении штаба, и в понедельник, 27 июля, будет информация».

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров несколько раз переносил подготовку и открытие детские и школьных лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Башкирия вошла в топ регионов с самой вкусной едой по мнению туристов
СМИ: детские и школьные лагеря в Башкирии в 2020 году открываться не будут
Житель Уфы выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей
На Алтае стартует экспедиция башкирского отделения РГО
Власти Башкирии нашли инвесторов, которые вложат 3 млрд рублей в придорожный сервис
В Башкирии подтверждено 6,5 тысячи случаев коронавируса
В Уфе одобрили строительство межрегионального центра радионуклидной терапии
Тело нашел пастух в пяти километрах: в Башкирии поиски 10-летней девочки завершились трагедией
В машине у молодой уфимки нашли крупную партию наркотиков
Власти Башкирии пригрозили закрыть торговые центры, если там не будет соблюдаться масочный режим
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Суд оштрафовал уфимскую мэрию за ненадлежащее состояние памятника Салавату Юлаеву
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
В Уфе состоялась встреча инвесторов «Золотого запаса»
Медиков пяти ковид-госпиталей Башкирии кормили замороженными супами и булками с плесенью
Радий Хабиров предложил «Союзмультфильму» сотрудничать с уфимской студией «Муха»
На трассе в Башкирии погиб водитель из Тульской области