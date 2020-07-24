В Башкирии пять госпредприятий планируют передать частным владельцам
В Башкирии пять государственных предприятий и три объекта недвижимости перейдут в частные руки. Проект плана приватизации до 2023 года разработало Минземимущество.
Совокупный размер уставного капитала предприятий, которые власти намерены выставить на торги, составляет почти 225 млн рублей.
В план приватизации предлагается включить предприятия «Башплемсервис», «Башкоммунэнерго» и «Башплодородие» (все – в Уфе), а также «Стерлитамакские железные дороги» и тепличный комбинат «Янаульский». С молотка также могут пойти два административных здания в городе Мелеузе и помещение в селе Кандры (Туймазинский район).
По состоянию на 1 июля Башкирия владеет 21 предприятием и долей в 54 хозяйственных обществах.
Напомним, ранее сообщалось, что в частные руки также могут перейти «Иглинский весовой завод» и Инновационный научно-технологический центр «Искра».
ИСТОЧНИК KP.RU