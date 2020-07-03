В Башкирии семь госпредприятий перейдут частным владельцам

3 Июль 2020 2020-07-03T19:10:42+03:00

Еще три будут ликвидированы

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В Башкирии семь государственных предприятий перейдут в частные руки. Еще три фирмы будут ликвидированы. Об этом журналистам «РБК-Уфа» рассказала замминистра земельных и имущественных отношений республики Ольга Иванова.

Как пояснила чиновница, госпредприятия попали в план приватизации на 2021-2023 год из-за того, что регион не получает от них дивидендов. За счет реализации компаний власти надеются пополнить казну как минимум на 2 млрд рублей.

Под приватизацию госактивов попадут акционерные общества «Башкоммунэнерго»; «Стерлитамакские железные дороги»; «Иглинский весовой завод»; Инновационный научно-технологический центр «Искра»; «Милек» (основной вид деятельности – аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью). Частным владельцам также планируется передать два ООО: «Башплодородие» и тепличный комбинат «Янаульский».

Ликвидированы будут ОАО «Центр развития правовых отношений», ООО «Региональный оператор по содействию строительству объектов» и ООО «Янаульская городская типография».

ИСТОЧНИК KP.RU