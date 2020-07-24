2020-07-24T12:17:33+03:00
Общество

На Алтае стартует экспедиция башкирского отделения РГО

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18 августа 2020 г. исполняется 175 лет со дня основания Русского географического общества. Спортсмены Башкирии достойно готовятся к встрече знаменательной даты. 26 июля 2020 из Уфы на Алтай стартует экспедиция регионального отделения РГО. Состав команды:

- ветераны водного спорта, мастера спорта, легендарные Армут Вахов и Рустем Хангильдин;

- ветеран водных сплавов, организатор и спонсор похода, руководитель крупных производственных предприятии , предприниматель Валерий Деев;

- известный журналист-экстремал Рустам Сиразетдинов;

- путешественник и летчик Юрий Семенов;

- заслуженный деятель искусств РБ, летчик-инструктор, член РГО Александр Лынник.

Всех их объединяет единое стремление к непредсказуемым и порой опасным приключениям, жажда познаний неизвестного. Спортсмены и путешественники посвящают эту сложную экстрим - гонку по одному из самых трудных водных маршрутов России (по рекам 5-и категории сложности Чуе и Катуни) юбилею Русского географического общества. По пути следования к водному маршруту экспедиция ставит своей задачей продолжение изучения наследия Николая Рериха в местах его пребывания на Алтае.

Микроавтобус команды пройдет сложный маршрут от Уфы до Бийска и далее до Уймона. С 1923 по 1928 год Николай Константинович Рерих руководил Центрально-Азиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных районов Центральной Азии: Тибета, Алтая, Китайского Туркестана и др. Впоследствии она была внесена в золотой фонд географических открытий мира. Летом 1926 года путь экспедиции пролегал через горный Алтай. С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верхнем Уймоне - древнейшем селе Алтая. Члены экспедиции ставят своей задачей узнать больше о семье Рерихов, их наследии и философии. Они посетят Мемориальный Дом-Музей Николая Рериха, который является памятником истории и культуры Алтая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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