В Башкирии подтверждено 6,5 тысячи случаев коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-24T11:06:50+03:00

По выздоровлению выписались шесть человек, согласно данным информационного центра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки инфекцию диагностировали у 37 человек

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Башкирии достигла отметки в 6500 зараженных коронавирусом после того, как за минувшие сутки диагноз был поставлен 37 жителям. Об этом стало известно из сводки информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно порталу «стопкоронавирус.рф», за последние 24 часа с учета по выздоровлению от инфекции было снято всего шесть человек. Отметим, что этот показатель время от времени разнится с данными регионального Минздрава. Ведомство публикует статистику чуть позже.

Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала пандемии от коронавируса скончался 21 человек.

Напомни, 23 июля на пресс-конференции в Уфе эксперты дали краткосрочный прогноз развития COVID-19 в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU