В Башкирии подтверждено 6,5 тысячи случаев коронавируса
Башкирии достигла отметки в 6500 зараженных коронавирусом после того, как за минувшие сутки диагноз был поставлен 37 жителям. Об этом стало известно из сводки информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19.
Согласно порталу «стопкоронавирус.рф», за последние 24 часа с учета по выздоровлению от инфекции было снято всего шесть человек. Отметим, что этот показатель время от времени разнится с данными регионального Минздрава. Ведомство публикует статистику чуть позже.
Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала пандемии от коронавируса скончался 21 человек.
Напомни, 23 июля на пресс-конференции в Уфе эксперты дали краткосрочный прогноз развития COVID-19 в республике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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