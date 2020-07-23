2020-07-23T14:56:08+03:00
Общество

Эксперты из Башкирии спрогнозировали развитие пандемии коронавируса

Специалисты надеются, что к осени начнется спад
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирские эксперты дали прогноз развития пандемии COVID-19 на территории республики. Наблюдениями на онлайн пресс-конференции «Коронавирус в Башкортостане: почему республика не готова ко второму этапу снятия ограничений» поделилась замминистра здравоохранения региона Ирина Кононова. Она отметила, что Башкирия вышла «на пик плато» с «примерно одинаковым количеством» новых носителей ковида и пневмонии, и темпы заболеваемости могут снизиться к осени.

«Иммунитет, который сейчас формируется у жителей поможет нам в осенне-зимний период. Не нужно надеяться на сокращение метров социального дистанцирования и отмену масочного режима. Надеемся, что дети в сентябре пойдут в школу, а все предприятия будут работать в штатном режиме», – отметила Кононова.

Мнение по поводу дальнейшего распространения коронавируса выразил ректор БГМУ Валентин Попов. По его словам, «через месяц мы будем иметь 25% антител среди жителей, встретившихся с инфекцией». Для того чтобы пандемия остановилась, этот показатель должен составлять 70%. Эпидемия так же может остановиться, если появится вакцина, «и хотя бы 10% населения» будет привито.

ИСТОЧНИК KP.RU

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