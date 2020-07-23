В отставке гендира «Спартака» неожиданно нашли след топ-модели из Башкирии

23 Июль 2020 2020-07-23T16:42:45+03:00

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По версии спортивного журналиста Игоря Рабинера в отставке гендира «Спартака» Томаса Цорна может быть замешана топ-модель из Уфы Зарема Салихова.

В самом начале нужно объяснить, что 34-летняя красавица и экс-звезда журнала Playboy из Уфы более 10 лет назад переехала в Москву, где в итоге познакомилась и вышла замуж за российского миллиардера и президента ФК «Спартак» Леонида Федуна. Позже у пары появились трое детей. Руководитель красно-белого клуба частенько появляется в VIP-ложе клуба в компании своей очаровательной супруги.

Журналист Игорь Рабинер со ссылкой на свой «серьезный источник» сообщает, что отставка Томаса Цорна может быть связана с его конфликтом с супругой Леонида Федуна – якобы немецкий специалист нелестно выразился о компетенциях Заремы.

Также журналист сообщает, что после назначения Газизова уроженка Уфы провела с новым гендиректором некое «полуторачасовое собеседование». Забавно, что сам Газизов перешел на работу в московский клуб из «Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU