За полгода порог заболеваемости пневмонией в Башкирии превышен не был – Минздрав

23 Июль 2020 2020-07-23T13:27:59+03:00

Регион по этому показателю «остался в пределах» 2019 года

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За шесть месяцев 2020 года порог заболеваемости внебольничной пневмонией в Башкирии превышен не был. Об этом 23 июля на брифинге, посвященном коронавирусной инфекции, сказала замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

«За шесть месяцев текущего года мы не превысили порог заболеваемости пневмонией и остро-респираторными вирусными инфекциями. Мы остаёмся в пределах 19-го года, как было. За июль мы пока беспокоимся, но статистики пока нет. Ни о каких цифрах роста или снижения мы говорить не будем и прогноз на вторую половину года строить тоже не будем», – заявила специалист.

Кононова также отметила, что заболевания пневмонией и ОРВИ принято расценивать как подозрение на коронавирус.

Напомним, накануне министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в июле ведомство фиксирует «небольшой рост пациентов с внебольничной пневмонией». Он не исключил, что это может быть связано с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU