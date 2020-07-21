2020-07-21T13:16:35+03:00
Общество

Министр здравоохранения Башкирии рассказал, с чем связан рост заболевших пневмонией

Максим Забелин назвал две предварительные причины
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, с чем связан рост числа заболевших пневмонией. Он отметил, что количество пациентов с таким диагнозом не превышает 60-75 в сутки – «но при этом и выписка [из больниц по выздоровлению] составляет такую же цифру и даже ее превосходит»

«Последний месяц мы фиксируем небольшой рост пациентов с внебольничной пневмонией. Это связано с распространением как вирусных заболеваний, так и коронавирусной инфекции. Такой вариант наши эпидемиологи не исключают. Для более подробного ответа мы будем готовить подробную аналитику», – сказал Забелин на брифинге Минздрава, посвященном коронавирусной инфекции.

Он пообещал дать более точную информацию «по мере накопления статистических данных».

ИСТОЧНИК KP.RU

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