Выпускника из Башкирии судят за создание террористической организации и вербовке

9 Июль 2020 2020-07-09T17:42:26+03:00

18-летний парень хотел показать, что «не трус и не лох», и в итоге рискует загреметь за решетку по очень неприятной статье

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В екатеринбуржском Центральном окружном военном суде решается судьба 18-летнего жителя башкирского Межгорья Богдана. Молодой человек обвиняется в создании террористической ячейки и вербовке туда знакомых. Об этом сообщает портал ura.ru.

В конце марта прошлого года юноша наткнулся на телеграм-канал исламистов. Вступив в него, он тут же получил сообщение от неизвестного пользователя с именем на арабском языке. Тот спросил парня, кто он такой и чего хочет. В ходе общения новый знакомый прислал молодому человеку некий текст, который назвал присягой. Тут Богдан решил закончить общение и заблокировал анонима. Текст парень решил зачитать и записать это на видео.

«Давясь от смеха, я записал эту лабуду лишь с восьмой попытки, выбрав ту, где самые тупые и бессмысленные глаза», – приводит слова Богдана ura.ru.

Он отправил запись своим одноклассникам, «чтобы показать свою значимость», поскольку они не воспринимали его всерьез и считали слабовольным. Спустя несколько дней к нему пришли сотрудники ФСБ. Они взяли с него объяснение, а также забрали телефон и ноутбук. Самого Богдана задержали через полтора месяца, 24 апреля – тогда у него был последний звонок. В следственном изоляторе молодой человек провел четыре месяца.

Подростку предъявили обвинение по двум статьям – «Организация деятельности террористической организации» и «Содействие террористической деятельности, вербовка». Адвокат молодого человека надеется, что «военный суд разберется». Юрист намерен отстаивать своего подзащитного во всех инстанциях.

Директор школы, где учился Богдан, называет его лучшим учеником. По словам руководителя учебного заведения, юноша очень развит интеллектуально и много читает. «Никто не мог поверить, когда стало известно об обвинениях». Родители подростка дают такую же характеристику. Он объяснил им, что все придумал, чтобы показать приятелям, что он «не трус и не лох».

ИСТОЧНИК KP.RU