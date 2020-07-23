За сутки коронавирус подтвердился у 37 жителей Башкирии

23 Июль 2020 2020-07-23T10:59:28+03:00

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В администрации главы Башкирии рассказали о ситуации с коронавирусом в республике по состоянию на 23 июля. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 37 человек. С начала пандемии было инфицировано 6463 жителя.

С учета по выздоровлению было снято 14 пациентов. За весь период вылечились 4777 человек. На данный момент активно болеющими значатся 1665 жителей, 207 из них лежат в больницах республики и 1458 переносят инфекцию в легкой форме дома.

Новых летальных случаев не зарегистрировано. Умершим от коронавируса в Башкирии, по официальным данным, считается 21 человек.

Напомним, на днях руководитель республики Радий Хабиров заявил, что республика достойно встретила пандемию COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU