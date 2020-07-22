2020-07-22T15:35:02+03:00
Общество

«Мы достойно прошли этот путь»: Радий Хабиров – о том, как Башкирия встретила пандемию коронавируса

Тем не менее ситуация с COVID-19, по его словам, остается «непростой»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что республика достойно встретила пандемию коронавируса. Об этом он сказал 21 июля на встрече с представителями врачебного сообщества и руководством Минздрава.

Хабиров поблагодарил медиков за стойкость и профессионализм в борьбе с COVID-19.

«Чуть больше четырёх месяцев назад в связи с распространением коронавируса я подписал указ о введении в республике режима повышенной готовности. Благодаря труду работников здравоохранения мы достойно прошли этот невероятно тяжёлый путь», – отметил глава Башкирии.

Он добавил, что ситуация с инфекцией «по-прежнему остается непростой». В регионе «довольно большое» количество больных. Коронавирус, сказал Хабиров, «ударил по планам» по развитию медицины и лечению больных. Он призвал «подумать над мерами […] по обеспечению здоровья жителей».

На заседании также выступил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. По его словам, «последние несколько недель в регионе отмечается положительная динамика» – число выздоровевших больше числа заболевших. По заболеваемости на 100 тысяч населения республика находится на 78 месте среди других субъектов РФ, а по уровню смертности – на 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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