В Уфе меценат передал в больницу аппарат ИВЛ

23 Июль 2020 2020-07-23T08:47:08+03:00

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Трудное время стало временем добрых дел. Вклад в республиканское здравоохранение внес один из собственников крупного уфимского застройщика – «Группы компаний «Жилстройинвест» – Ринат Салихов.

Бизнесмен на собственные средства (более полутра миллионов рублей) приобрел и передал Городской клинической больнице №6 в Уфе дорогостоящее оборудование – аппарат искусственной вентиляции легких.

ГК «Жилстройинвест» – социально-ответственный застройщик, компания и ее собственники принимают активное участие в меценатской и благотворительной деятельности, поэтому Ринат Салихов не смог остаться в стороне от нужд медиков, большинство из которых в данный момент борются с глобальной угрозой.

– Так сложилось, что теперь врачи круглосуточно на работе, ведь самая большая ценность в мире – это человеческая жизнь. И очень важно в такой момент объединиться вокруг проблемы и внести посильный вклад в общее дело, – сказал Ринат Салихов.

Как сообщили нам в клинике, аппарат американского производства будет размещен в кардио-реанимации, на днях начнется его сборка и отладка, после которого «он отправится в бой».

– Ринат Рабисович одним из первых откликнулся на призыв и на безвозмездной основе передал нашей клинике аппарат искусственной вентиляции легких, нафаршированный самыми современными опциями и функциями, необходимыми в повседневной работе. Благодарим его за оказанную помощь, – рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгенохирургии Клиники БГМУ, профессор, доктор медицинских наук Владимир Шамильевич Ишметов.

Фото предоставлено ГК «Жилстройинвест»

ИСТОЧНИК KP.RU