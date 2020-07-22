На глазах у ребенка в районе уфимского Парка Победы утонул мужчина

Водолазы нашли мужчину на глубине трех с половиной метров

В башкирской столице вновь утонул местный житель. На этот раз инцидент произошел на реке Белой в районе уфимского Парка Победы. Об этом сообщает Управление гражданской защиты. В аварийной службе рассказали, что тревожный вызов поступил диспетчерский центр вчера, 21 июля, в 16:00. На место происшествия были направлены водолазы.

«По прибытии выяснилось, что мужчина 1972 года рождения отдыхал на берегу вместе с друзьями, с их же слов, был нетрезв. На глазах у ребенка своего друга он нырнул в водоем, но на поверхности так и не появился», – передали в УГЗ.

Подросток сразу же позвал взрослых. Те попытались самостоятельно найти товарища, но поиски успехом не увенчались. Водолазы обнаружили погибшего ниже по течению на глубине трех с половиной метров.

Напомним, в тот же день в Уфе на глазах у родителей утонул ребенок.