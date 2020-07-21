В Уфе произошла очередная трагедия на воде: на глазах у родителей утонул ребенок

21 Июль 2020 2020-07-21T16:00:43+03:00

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Сегодня днем, 21 июля, на необорудованном пляже в Уфе произошла очередная трагедия – утонул ребенок. Все случилось во время празднования дня рождения его отца, сообщает Управление гражданской защиты.

По данным ведомства, инцидент был зафиксировано «в одном из самых опасных необорудованных мест реки Белой» – выше по течению от пляжа «Солнечный».

Местный житель решил отметить день рождения на берегу реки. В компании было много детей. Трое из них решили поплавать. Родители сказали спасателям, что все время следили за ребятами, однако это не помогло.

«В какой-то момент все три ребенка стали тонуть, взрослые бросились их спасать, но, к сожалению, одного вытащить из воды они не успели. Водолазами тело мальчика извлечено из водоема», – рассказали в УГЗ.

В службе добавили, что за 20 июля в башкирской столице произошло еще несколько смертельных случаев на воде. Первый – в Ленинском районе. Женщина отдыхала на берегу Белой вместе с друзьями и распивала спиртное. Она пошла окунуться, но обратно так и не вернулась. Друзья заподозрили неладное спустя время. Они заметили ее тело в воде, когда шли по береговой линии, и стали звать спасателей. На крики обратили внимание сотрудники, дежурившие выше по течению. Они пытались реанимировать женщину, но ей уже было не помочь.

Тем временем в Калининском районе в месте слияния сбросного канала озера Теплого и реки Уфы очевидцы обнаружили тело мужчины. Как именно произошел несчастный случай, неизвестно. Тело было передано правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU