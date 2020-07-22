2020-07-22T13:31:22+03:00
Происшествия

Ночью в Башкирии подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку

Она получила травмы, требующие хирургического вмешательства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Наезд произошел в полночь // фото: ГИБДД РБНаезд произошел в полночь // фото: ГИБДД РБ
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Минувшей ночью, 21 июля, в Аургазинском районе Башкирии 15-летний подросток на мопеде сбил 17-летнюю девушку.

По данным региональной Госавтоинспекии, ДТП случилось около полуночи на улице Центральной в селе Султанмуратово. Юноша на мопеде Vento двигался по проселочной дороге и совершил наезд на девушку. По словам очевидцев, она шла вместе с подругой по краю проезжей части во встречном направлении.

Тот самый мопед, на котором подросток сбил девушку // фото: ГИБДД РБ

Тот самый мопед, на котором подросток сбил девушку // фото: ГИБДД РБ

Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Молодой человек никаких прав на управление двухколесным транспортом, разумеется, не имел. Ответственность за происшествие придется нести родителям.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано 11 аварий, в которых 17 человек пострадали. Накануне при столкновении двух легковушек в Миякинском районе травмы получили сразу 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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