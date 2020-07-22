При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали пять человек
Среди них – семилетний ребенок
В результате аварии с обеих автомобилей получили травмы пять пассажиров, в том числе один семилетний мальчик.
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21 июля примерно в 16:30 часов в Миякинском районе Башкирии на автодороге Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки произошло ДТП с пятью пострадавшими.
По одной из версий ГИБДД, 60-летний местный житель за рулем «Volkswagen Polo» при выезде с автодороги Миякитамак-обход на Нарыстау не уступил дорогу другому «Volkswagen Polo», которым управлял 39-летний водитель, имеющий преимущество, и совершил с ним столкновение. В результате аварии с обеих автомобилей получили травмы пять пассажиров, в том числе один семилетний мальчик. Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU