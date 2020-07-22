Стало известно, где в Башкирии произошло больше всего лесных пожаров

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В Минлесхозе сообщили, в каких районах Башкирии в этом году было зафиксировано больше всего лесных пожаров. Статистику представил руководитель ведомства Марат Шарафутдинов на профильном брифинге.

Больше всего природных возгораний произошло в:

– Учалинском районе (23 пожара)

– Белорецком районе (18);

– Зилаирском районе (18);

– Бурзянсом районе (13);

– Абзелиловском районе (12).

Шарафутдинов отметил, что на сегодняшний день «опасности как таковой» ведомство «не видит»: по всем возникшим пожарам проводились превентивные меры по недопущению перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

Самый крупный пожар произошел в Башкирском природном заповеднике в Бурзянском районе. Там горели 2 тысячи гектаров леса. Вчера стало известно, что он был потушен.