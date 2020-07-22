2020-07-22T11:48:35+03:00
Общество

В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру

В сумме 54 сотрудникам одной больницы было выплачено 1,1 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Медики отстояли свои права в прокуратуреМедики отстояли свои права в прокуратуре
Изменить размер текста:

Прокуратура обязала руководство очередной башкирской больницы начислить медикам стимулирующие выплаты за работу с ковид-положительными пациентами. На этот раз своих денег не дождались 54 сотрудники Дюртюлинской ЦРБ, в том числе и фельдшеры "скорой". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура направила в адрес медучреждения представление с требованием выплатить положенные деньги. Работники в итоге получили стимулирующие выплаты – общая сумма составила более 1,1 млн рублей. Пять должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, похожий случай произошел в Белебеевской ЦРБ. Там 20 медиков смогли отстоять свои права после обращения в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру
Радий Хабиров рассказал, за кем в Башкирии будущее
В Башкирии мужчина приковал жену к металлической цепи и издевался над ней
40 жителей Башкирии заразились коронавирусом за сутки
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе пройдет очень сильный ливень
До конца недели в Уфе на ночь будут перекрывать дорогу на улице Ленина
Лесной пожар на двух тысячах гектаров в Башкирском природном заповеднике ликвидирован
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Число заразившихся коронавирусом сотрудников УМПО перевалило за 180 человек
Житель Башкирии убил пенсионерку, пока она спала
Остановку «Монумент дружбы» в Уфе перенесли на другое место
В Уфе задержали мужчину, изнасиловавшего 56-летнюю горожанку
Источник «КП-Уфа»: «Из-за жары уфимский морг просто переполнен»
В Уфе неизвестный напал на школьника и вымогал у него деньги
При столкновении двух иномарок в Башкирии пострадали пять человек
В Башкирии найден карантинный вредитель бахчевых культур
В Минздраве Башкирии рассказали, когда поликлиники начнут проводить плановый медосмотр
«Перестаньте названивать!»: Гульназ Асаеву и ее жениха атаковали вопросами про никах
Сотрудникам ГИБДД Башкирии из-за коронавируса выделено 19 тысяч перчаток и 8800 масок
В Уфе бармен на пляже спас двоих человек, ушедших под воду
В Уфе произошла очередная трагедия на воде: на глазах у родителей утонул ребенок
«Отключайте, других нет вариантов»: власти Уфы готовы лишить газоснабжения сотни жилых домов
«2400 человек в условиях пандемии»: несмотря на коронавирус, в Башкирии прошел массовый музыкальный фестиваль
МЧС Башкирии предупреждает о надвигающемся ветре, грозе и граде
Как получить справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса – ответ Минздрава Башкирии
До осени 2021 года закрыт проезд на нескольких участках улицы в центре Уфы
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, с чем связан рост заболевших пневмонией