В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру
Прокуратура обязала руководство очередной башкирской больницы начислить медикам стимулирующие выплаты за работу с ковид-положительными пациентами. На этот раз своих денег не дождались 54 сотрудники Дюртюлинской ЦРБ, в том числе и фельдшеры "скорой". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Прокуратура направила в адрес медучреждения представление с требованием выплатить положенные деньги. Работники в итоге получили стимулирующие выплаты – общая сумма составила более 1,1 млн рублей. Пять должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Напомним, похожий случай произошел в Белебеевской ЦРБ. Там 20 медиков смогли отстоять свои права после обращения в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»