В Башкирии медики смогли добиться выплат за работу с носителями COVID-19 только через прокуратуру

22 Июль 2020 2020-07-22T11:48:35+03:00

В сумме 54 сотрудникам одной больницы было выплачено 1,1 млн рублей

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Прокуратура обязала руководство очередной башкирской больницы начислить медикам стимулирующие выплаты за работу с ковид-положительными пациентами. На этот раз своих денег не дождались 54 сотрудники Дюртюлинской ЦРБ, в том числе и фельдшеры "скорой". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура направила в адрес медучреждения представление с требованием выплатить положенные деньги. Работники в итоге получили стимулирующие выплаты – общая сумма составила более 1,1 млн рублей. Пять должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, похожий случай произошел в Белебеевской ЦРБ. Там 20 медиков смогли отстоять свои права после обращения в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU