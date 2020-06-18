Медики из Башкирии смогли добиться выплат за работу с COVID-19 только после вмешательства прокуратуры

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:31:41+03:00

Деньги были выплачены всем работникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В общей сложности работникам задолжали 800 тысяч рублей

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Медикам Белебеевской ЦРБ удалось добиться стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусом пациентами только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Своих денег не смогли дождаться более 20 работников. Они обратились в прокуратуру, и надзорное ведомство отстояло их права.

«Им произведены выплаты стимулирующего характера на сумму более 800 тыс. рублей», – передали правоохранители, отметив, что работа по защите прав медиков будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU